برلمانية: الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية شاملة خلال الـ10 سنوات الماضية

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية شاملة خلال العشر السنوات الماضية غير مسبوقة في تاريخ الدول.

القضاء على الفوضى والإرهاب

وقالت حمدي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبرى، والتي يمكن أن توصف بأنها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص على القضاء على الفوضى والإرهاب، وإعادة الاستقرار والأمن، وتمكن الرئيس من العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعاني منها الدولة في فترة حكم قوى الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وأيضا الملف الأبرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات في وقت قياسي وهو 10 سنوات لم يشهده تاريخ الدول من قبل.

تنوع إنجازات الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن إنجازات الدولة المصرية، تنوعت على مدار السنوات العشرة الماضية، سواء التنموية والخدمية والطرق والكباري والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والزراعة والصناعة وغيرها كثير، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري في شتى المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، لافتة إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.