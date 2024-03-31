سيناتور يكشف تناقضات قرارات الحكومة الأمريكية تجاه غزة وإسرائيل

انتقد السيناتور الأمريكي، كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية، يوم الأحد، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نتيجة الجرائم البشرية التي ينتهجها بحق المدنيين في فلسطين، بالإضافة إلى رفضه المتكرر تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار في القطاع.

سيناتور أمريكي يطالب بوقف أمريكا دعمها جيش الاحتلال بالأسلحة

كما هاجم «هولين» إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الأسلحة والقنابل، التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المواطنين الأبرياء بغزة، مطالبا بضرورة منع دعم «واشنطن» للاحتلال، خاصة في ظل صعوبة تمرير المساعدات الإنسانية لدى القطاع وفقا لما ذكره خلال حواره لشبكة «ABC News».

مواقف متناقضة للولايات المتحدة في العدوان على غزة

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية نادت بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها مازالت تدعم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأحدث الأسلحة القتالية والقنابل المتفجرة، حتى بعد قرار مجلس الأمن الأخير، وفي نفس الوقت تطالب بشكل مستمر عدم شن جيش الاحتلال لعملياته العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي وصفه السناتور «هولين» بالمتناقض، وفقا له: «إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحتاج إلى دعم لغته بعمل حقيقي وليس مجرد أعذار، خاصة فص الوضع الذي يواصل فيه نتنياهو رفض مناشدات رئيس الولايات المتحدة، ونحن نرسل المزيد من القنابل وهذا غير منطقي».

السيناتور «هولين»: المجاعة تفتك بأهالي غزة

وندد فان هولين، بالانتهاكات التي يمارسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمر أصبح خطيرا، فهناك آلاف من النازحين يتعرضون إلى الموت يوميًا بسبب النقص الشديد في الأغذية والأدوية الضرورية لتلقي الإسعافات الأولية على الأقل، مطالبا حكومة «نتنياهو» بالسماح بمزيد من المساعدة للأشخاص الذين يتضورون جوعًا.