الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل أحرقت مباني مجمع الشفاء.. والجثث منتشرة في كل مكان

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت المباني في مجمع الشفاء، وانسحبت صباح اليوم من المجمع مخلفة ورائها دمارا هائلا.

مجمع الشفاء الطبي

وأضاف «بصل»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مجمع الشفاء الطبي من أكبر المباني الطبية الموجودة في قطاع غزة ويضم عددا كبيرا من الأسرة وكل ما يخص المجال الطبي ويعتبر المستشفى الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا لكن للأسف الشديد خرج عن الخدمة بشكل كامل الآن».

صعوبة في التعامل مع الجثث

وتابع: «هناك صعوبة في التعامل مع الجثث، وشاهدنا الجثث منتشرة في الطرقات ومحيط مجمع الشفاء وشاهدنا عددا من الجثث التي جرى حفر الحفر وإلقاء التراب عليها، وقال المرضى في المجمع إنّه كان يحتوي على عدد كبير من الجثث لكن فوجئنا باختفائها وربما يكون الاحتلال قد حفر بشكل كبير وألقى الجثث في الحفر ورمى التراب عليها».