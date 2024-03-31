«الخارجية الفلسطينية» تحذر من مخططات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض هو الإطار الوحيد لإنجاح أي ترتيبات تتعلق باليوم التالي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ترسيم المنطقة العازلة

وأكدت «الخارجية الفلسطينية»، أن إسرائيل تكرس احتلالها العسكري لغزة من خلال ترسيم ما يسمى المنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخططات الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرب الجهود الدولية المبذولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين.