معاش الأزهر من بيت الزكاة والصدقات المصري.. الشروط والأوراق المطلوبة

معاش مشيخة الأزهر، أو منحة الأزهر، واحد من أهم سبل العيش التي يلجأ إليها قطاع كبير من الأسر الأكثر احتياجا، حيث يقدم الأزهر الشريف المعاش الشهري من خلال بيت الزكاة والصدقات، شريطة أن يتوافر في المتقدم عدة شروط تؤكد أحقيته في الحصول على المعاش الشهري.

شروط التسجيل لمعاش مشيخة الأزهر

يُقدم معاش الأزهر، أو منحة الأزهر، من خلال بيت الزكاة والصدقات، بإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بشرط أن تنطبق شروط التسجيل على المتقدم للحصول على المعاش من الفقراء والمحتاجين.

ويُقدم المعاش لعدة فئات منها الأسر المتضررة، ومستحقي الخدمات الطبية والصحية وكفالة الأيتام وتقديم مساعدات لغير القادرين على الزواج، ومن أهم الشروط أن لا يحصل المتقدم على أي دعم مالي من أي جهة أخرى حكومية، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وغير مسجل في قائمة العمالة غير المنتظمة، وغير مسجل في معاش برنامج تكافل وكرامة أو مبادرة حياة كريمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج معاش مشيخة الأزهر

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عبر موقعه الرسمي الأوراق المطلوبة لاستخراج معاش مشيخة الأزهر لمستحقي المعاشات والدعم، ومنها:

- طلب من هيئة الأزهر الشريف بصرف المعاش.

- صورة موثقة من عقد المسكن.

- صورة من التزامات المتقدم مثل مستحقات المدرسة أو الجامعة للأبناء.

- صورة حديثة بآخر شهر من إيصالات المرافق العامة مثل الغاز- الكهرباء -التليفون الأرضي.

- توفير شهادة تضمن حالة الاستحقاق لإثبات حالة المتقدم مثل (الطلاق، عدم توافر عمل، الترمل).

- صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية للمتقدم على المعاش.

- شهادة الميلاد لمن هم دون سن الثامنة عشرة في عائلة المتقدم على الطلب.

- وتقدم الاوراق المطلوبة لبيت الزكاة والصدقات.

كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على باقي برامج الدعم المقدمة من بيت الزكاة والصدقات من هنا.