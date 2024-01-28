«بيت الزكاة والصدقات» يتسلم 5 سيارات إسعاف إندونيسية لتوصيلها إلى غزة

تسلَّمت سحر نصر مستشار شيخ الأزهر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات اليوم عقد شراء 5 سيارات إسعاف مجهزة من الدكتورة أليسة عبد الرحمن واحد، ابنة رئيس جمهورية إندونيسيا السابق لأهلنا في قطاع غزة.

بيت الزكاة والصدقات

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أنَّ جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا تقدمت بتبرع مادي لشراء 5 سيارات إسعاف مجهزة؛ لتكون ضمن القافلة الخامسة التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إيصالها لأهلنا في قطاع غزة في الأيام القادمة، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بذكرى وفاة الرئيس الإندونيسي السابق عبد الرحمن واحد، التي عُقِدَت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور لطفي رؤوف سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور قاهري مدير الاستثمار لبيت الزكاة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور رير موظف في البنك العالمي word bank ونائب رئيس بيت الزكاة لجمعية نهضة العلماء الإندونيسية.