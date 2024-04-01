«القاهرة الإخبارية»: عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم وجود نصر حقيقي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنَّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 600 من جنوده وإصابة أكثر من 6800 منذ السابع من أكتوبر الماضي، يؤكد عدم تحقيق الاحتلال نصر حقيقي أو حاسم كما يزعم الإعلام الإسرائيلي.

التوغل البري

وأضافت «أبو شمسية»، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مقدم جولة المراسلين، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو يقول إن التوغل البري يحقق إنجازات تضاف إلى المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولكن، في المقابل تفند بيانات جيش الاحتلال على الأرض الواقع هذه الرواية السياسية الإسرائيلية، إذ أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل نداف كوهين ضابط في الكتيبة 77 العاملة في جنوب قطاع غزة اليوم».

خسائر جيش الاحتلال خلال كمين في خان يونس

وتابعت أنَّ مقتل نداف كوهين جاء نتيجة المعارك الضارية في جنوب قطاع غزة، كما جرى نشر أسماء 3 من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في كمين بخان يونس، والإعلان عن إصابة 16 جنديا إسرائيليا منهم 6 في حالة خطيرة، وهو ما ما رفع عدد جنود الاحتلال القتلى إلى 600 قتيل منذ 7 أكتوبر 2023.