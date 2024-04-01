الاتحاد العمالي في لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور غير كافٍ

قال الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، إن رفع الأجور يأتي في إطار حوار بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل، مشيرًا إلى أنه جرى رفع الحد الأدنى من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، أي ما يوازي 200 دولار حاليًا.

وأضاف الأسمر، خلال تصريحاته مع الإعلامية دانيا الحسيني مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقل اليومي يوازي 130 دولارًا شهريًا: «ثمّة رواتب بالقطاع الخاص الحد الأدنى فيها 330 دولارًا، وهذا شيء جيد بهذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان، ففي سنة 2019 كان الحد الأدنى للأجور 450 دولارا».

وتابع: «نقترب شيئًا فشيئًا، ضمن سياسة خد وطالب التي يتبعها الاتحاد العمالي العام، ونرى أزمة اقتصادية كبيرة ووضعًا أمنيًا متفجرًا في جنوب لبنان، وكل تلك العوامل تتسبب في لتأخر الواقع الاقتصادي، وهو ما يدفعنا إلى مرونة أكبر فيما يتعلق بالتعاطي مع الهيئات الاقتصادية والدولة لإنتاج حد أدنى، وهذا ما حصل».

وواصل: «نحن كاتحاد عمالي، طالبنا أن يكون الحد الأدنى للأجر 50 ملون ليرة، أي ما يوازي 550 دولار أمريكي، ونظرا للواقع الصعب الذي يعيشه لبنان وبعض أصحاب العمل يعانون من أزمات اقتصادية، خاصة في المناطق بالجنوب والبقاع، إذ يعاني أصحاب العمل من أزمات اقتصادية ومادية، لكن إذا صاحب العمل يعاني فكيف يعاني العامل، لذلك لا بد من ضرورة إنصافه ولو بالحد الممكن».