وزير الطيران المدني: العمل الجماعي سر نجاح المنظومة في مصر

أعلن الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن العمل الجماعي هو سر نجاح منظومه الطيران المدني في مصر، قائلُا: «كلنا يعمل بروح الفريق وهذا هو سر نجاح منظومة الطيران المدني في مصر».

وأشار وزير الطيران المدني، خلال حفل إفطار الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلى أن النجاح الحقيقي يأتي حينما تتضافر الجهود ونبذل جميعا الجهود الجماعية من أجل رفعة اسم مصر عاليا خفاقا.

وأضاف «حلمي» أن قطاع الطيران المدني حقق مؤخرًا نجاحات واضحة بجميع القطاعات نفخر ونعتز بها جميعا، لأنها ستظل هي الباقية، مؤكدا أن هناك كثافات عالية بجميع المطارات المصرية وجميع السائحين ورواد المطارات المصرية يشاهدون طفرة حقيقية في جميع الخدمات.

وأكد أن المطارات المصرية مؤمنة بالكامل وأبنائنا وزملائنا في جميع القطاعات خاصه الصفوف الأمامية يقدمون أفضل خدمه مميزة لرواد المطارات كل في موقعه، موجهًا الشكر لكل العاملين بالقطاع.

وزير الطيران المدني: كثافات عالية بجميع المطارات المصرية

وفي سياق متصل، كرم الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني الأمهات المثاليات بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث توجه بالتهنئة للعاملين بالشركة وذلك بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من الموظفات من كل قطاعات الشركة.

وأكد على دور الأم ومكانتها الكبيرة، مشيدًا بما تبذله المرأة المصرية في رعاية أبنائها لتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، وهي جميعا من القيم التي نحتاج إليها في قطاع الطيران المدني.

وأضاف أن المكرمات نماذج لجميع الأمهات الآتي يستحقن التكريم، وحرص الوزير على التقاط الصور التذكارية مع المكرمات موجها الشكر لهن، وتكريم الأمهات المثاليات بالشركة جاء في إطار خطة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة يحي زكريا ، لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الاجتماعي للشركة.