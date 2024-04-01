«العربي الناصري» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية

قال الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، إنه إيمانا بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية في ظرف شديد التعقيد، وتحديات عظيمة واجهت الدولة المصرية، نجحت مصر في التغلب عليها، بتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، بالإضافة إلى إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

حلف اليمين الدستورية

وتابع الحزب في بيان، أنه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل، لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي شملت محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات والطاقة والعدالة الاجتماعية، وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

الحزب العربي الديمقراطي الناصري

وتابع: «ودعما من الحزب العربي الديمقراطي الناصري لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو إتمام بداية فترة رئاسية جديدة».

واختتم الحزب: «لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ونبارك ونهنئ الرئيس وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلف سيادته لليمين الدستورية، وبداية فترة رئاسية جديدة لتحقيق تطلعات الشعب، ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر وشعبها العظيم».