كيف حقق الرئيس السيسي تمكين المرأة؟.. حماية صحية واجتماعية في 10 سنوات

قالت عبير أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن السيدات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حظيت بمكانة كبيرة وتمكين في المجتمع في مختلف الجوانب، الصحة والسياسية والمجتمعية والثقافية وكبار السن، في دلالة واضحة على إدراك القيادة السياسية لأهمية دور وتأثير المرأة.

تمكين سياسي ودعم صحي

وأضافت «عبير»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المرأة المصرية منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014 وحتي الآن، تتمتع بمزايا عديدة خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، مشيرة إلى أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات، لتحسين الصحة العامة والمرأة بشكل خاص، ومبادرات أخرى مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي، ودعم صحة الأم الجنين، والقضاء على قوائم الانتظار، ومكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، وغيرها.

تمكين المرأة سياسيًا

وأوضحت أن المرأة المصرية تقلدت العديد من المناصب السياسة في عهد الرئيس السيسي، منها قاضية ووزيرة ومحافظ ورئيس جامعة ورئيس مدينة ونواب للوزراء والمحافظين، ووكلاء وزارة، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وملحقين ثقافيين ودبلوماسيين، وغيرها من المناصب الهامة داخل الدولة والمجتمع بشكل عام، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسعى لتمكين المرأة المصرية ولن يكون هناك مجال حكر على الرجل دونها.

الاهتمام بالمرأة المسنة

وأكّدت أن الرئيس السيسي جعل للمرأة مكانة كبيرة داخل المجتمع، وعمل على حمايتها مجتمعيا من خلال إطلاق المبادرات المختلفة التي تستهدف توعيتها وإتاحة الفرص المختلفة أمامها بالإضافة إلى المبادرات والحملات التي تعمل على مقاومة الأفكار المغلوطة التي تقلل من شأن المرأة، كما لفتت إلى أن الدولة لم تغفل الجانب الثقافي وأهميته بالنسبة للسيدات حيث شهدت السنوات العشر الماضية حصول المرأة على اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في هذا الملف، وهناك جهات عدة عملت دعم المرأة وتثقيفها ومن أبرزها دور المجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى قصور الثقافة الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية والقرى النجوع، فضلا عن إقامة المعارض والأنشطة الثقافية التي تفيد المرأة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي إطار دعم الرئيس السيسي للمرأة، لم يغفل عن المرأة المسنة وحقوقها، من خلال توفير امتيازات عدة، كرفع قيمة المعاش، وإطلاق مبادرات صحية تضمن لها صحة جيدة، وتوفير العلاج للأكثر احتياجًا، وغيرها من وسائل الدعم المختلفة التي تضمن لها حياة كريمة.

وأضافت عضو القومي للمرأة، أن المجلس يقوم بدور كبير برئاسة الدكتورة مايا مرسي في دعم وتمكين المرأة المصرية، في شتى المجالات وفي مختلف أعمارها، وذلك بالطبع تحت رعاية الرئيس السيسي.