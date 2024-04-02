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كذبة أبريل في البيت الأبيض.. شخص يرتدي زي «أرنب» يقتحم مؤتمرا صحفيا

كتب:

ماريان سعيد
11:08 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أرنب في البيت الأبيض

أرنب في البيت الأبيض

شهدت قاعة البيت الأبيض، موقفًا كوميديًا بدخول شخص يرتدي زي أرنب إلى منصة الاجتماع بمناسبة عيد الفصح، ملقيا التحية على الحاضرين، كما لحقه آخرون لتوزيع بيض عيد الفصح على الحضور، وفقا لـ«سكاي نيوز».

كذبة أبريل في البيت الأبيض

 

ولحقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بالأرنب ووقفت إلى جواره ثم شكرته ما أضفاه من أجواء كوميدية على الاجتماع بالتزامن مع يوم كذبة أبريل الشهير، ووقفت جان بيير، قائلة: «سيلغي قانون هاتش»، وهو القانون الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام قدراتهم الرسمية للتأثير على الانتخابات أو التدخل فيها.

أرنب الفصح وكذبة أبريل

جدير بالذكر أن الناس يحتفلون في العديد من دول العالم بما يعرف بـ«كذبة أبريل» كما يتبادلون المزاح والمقالب المضحكة، والأخبار الزائفة ووفقا لسكاي نيوز يُعتقد أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1582.

أما أرانب عيد الفصح، فهي شخصية مصورة، ويجري توزيع بيض عيد الفصح على الأطفال والكبار، ومن أجواء الاحتفال ارتداء شخص زي الأرنب لتمثيل تلك العادة بهذا العيد.

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بقلم ماريان سعيد