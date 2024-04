كذبة أبريل في البيت الأبيض.. شخص يرتدي زي «أرنب» يقتحم مؤتمرا صحفيا

شهدت قاعة البيت الأبيض، موقفًا كوميديًا بدخول شخص يرتدي زي أرنب إلى منصة الاجتماع بمناسبة عيد الفصح، ملقيا التحية على الحاضرين، كما لحقه آخرون لتوزيع بيض عيد الفصح على الحضور، وفقا لـ«سكاي نيوز».

The Easter Bunny in the White House briefing room. WATCH pic.twitter.com/0cqV3wT25r