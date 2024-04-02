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النائب وليد فرعون: خطاب السيسي يحمل رسائل الخير لمستقبل مصر

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:30 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

قال وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه للمصريين خطابًا تاريخيًا يحمل الكثير من رسائل الخير والطمأنة على مستقبل هذا الوطن الأبي، وخارطة طريق جديدة لمرحلة جديدة لجمهورية جديدة؛ انطلقت قواعدها ومعالمها لترسم للمصريين مستقبل واعد ومبشر يتحقق فيه مزيد من أحلامهم وتطلعاتهم ويحصدون ثمار تعبهم.

السيسي قدم للمصريين خطابًا سياسيًا تاريخيًا

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أنَّ الرئيس السيسي قدم للمصريين كشف حساب عن مسيرة الإصلاح خلال السنوات العشر الماضية، وحجم التحديات التي مرت بها مصر، وكذلك جهود استعادة هيبة سياسة مصر الخارجية، والتأكيد على نهج قيادته في توحيد وتقوية البنيان الداخلي حيث كان وسيظل الضمانة الوحيدة للتغلب على أية أزمات،

وأشار  عضو مجلس النواب إلى أنَّ حفل التنصيب قدم صورة حضارية لمصر سيدة الأوطان، ومشهدًا أبرز أصالة وحداثة الجمهورية الجديدة التي ترسخت أركانها في ظل منطقة تموج بالمخاطر، ودولة مليئة بالتحديات، موجهًا التحية لمجلس النواب وكافة القائمين على هذا المشهد الوطني الذي عظم من هويتنا وهيبتنا الوطنية، وقدم صورة رائعة لبرلمان مصر العريق.

نجدد العهد والقسم على السير معًا والعمل لما تستحقه بلادنا

وتابع: «نجدد العهد والقسم على السير معًا والعمل لما تستحقه بلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة وتتبوأ مكانتها المستحقة، ويجني شعبها ثمار سنوات عجاف تحمل فيه الشعب وقدم ملحمة وطنية في الوقوف بجانبه وطنه والزود عنه».

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