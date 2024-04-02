رئيس حزب مصر أكتوبر: خطاب السيسي اليوم يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مجددة العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لمواجهة كل التحديات وحماية أمن البلاد.

جيهان مديح تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية

وأكدت مديح في بيان منذ قليل، أن خطاب الرئيس عبد السيسي يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة، التي تستهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي يطمح اليها المصريين جميعا.

وأضافت: «نثق أن الـ6 سنوات المقبلة ستكون امتدادا لما تحقق من إنجازات على جميع المستويات وبمختلف المجالات»، مشيرة إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة تأتي في وقت دقيق من عمر مصر، والعالم تمر فيه المنطقة بعدة صراعات، مؤكدة «نستطيع بوحدتنا التغلب على كل التحديات والصعوبات».

وتابعت: «يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق الجغرافية النائية، التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش»، مشيرة إلى أن ذلك كان من الصعب تحقيقه لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت.