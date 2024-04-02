عروض جوية في العاصمة الإدارية.. و21 طلقة مدفعية ضمن مراسم أداء اليمين الدستورية

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه كلاً من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه كبار قادة القوات المسلحة، لـ«سلام الشهيد»، إيمانًا بدور شهداء الوطن في حفظ الأمن القومي المصري، وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدوين كلمة في سجل النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعزفت الموسيقات العسكرية، السلام الوطني لجمهورية العربية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من المقطوعات الفنية، من بينها «عاش اللي قال»، ومقطوعة «صوت بلادي».

وقدمت القوات الجوية، عروضًا جوية احتفالاً بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، وتدشين النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما ضربت المدفعية 21 طلقة، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك بعدما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية اليوم لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.