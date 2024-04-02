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بعد مقتل 7 من موظفيها في غزة.. معلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي

كتب:

ماريان سعيد
12:56 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
منظمة المطبخ المركزي العالمي

منظمة المطبخ المركزي العالمي

استيقظ العالم اليوم على نبأ مقتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، إثر غارة شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ جاء في بيان رسمي عن المنظمة أنّهم «يشعرون بالصدمة إزاء مقتل أعضاء من فريقها، الذين كانوا يُسافرون في منطقة لا يوجد بها صراع في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة إلى جانب سيارة عادية أخرى». 

واستعرض تقرير نشرته فرانس برس أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي:

معلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي

1- يطلق عليها المطبخ المركزي العالمي أو وورلد سنترال كيتشن.

2- ترجع فكرة تأسيس المنظمة لعام 2010.

3- مقر المنظمة واشنطن

 

4- منظمة خيرية غير حكومية توزع المساعدات الغذائية لكل المنكوبين في العالم.

5- أسسها الطباخ الإسباني الأمريكي الشيف خوسيه أندريس، من أجل توظيف معارفه ومواهبه لمساعدة المنكوبين إثر زلزال هايتي المدمر، وبعدها طور الفكرة لتشمل المنكوبين في العالم.

6- المنظمة ساعدت منكوبي إعصار هارفي العنيف الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية في 2017، وبعد إعصار ماريا في بورتوريكو.

7- قدمت معونات غذائية ومساعدات للمنكوبين من ضحايا الأعاصير وحرائق الغابات وأمواج التسونامي والانفجارات البركانية في ربوع العالم.

8- بنت المنظمة خبرات سمحت لفريقها بالاستجابة لأزمات أخرى، مثل «توفير الوجبات الغذائية للاجئين الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة بعد فرارهم من العنف والفقر المدقع، وللأسر الفنزويلية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الغذاء في أحيائها، وموظفي المستشفيات» خلال جائحة فيروس كورونا، ولاحقا للعائلات الأوكرانية في ظل الغزو الروسي.

 

9- السفينة الأولى للمنظمة قدمت ​​أكثر من 37 مليون وجبة، وأرسلت أكثر من 1500 شاحنة، وافتتحت أكثر من 60 مطبخا مجتمعيا في جميع أنحاء غزة بجانب سفينة ثانية بحمولة 240 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية، للإبحار لاحقا إلى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا بقبرص.

10- منذ بداية الحرب، والمطبخ المركزي العالمي ولى فرقا في غزة، وتولى بناء هذا الرصيف البحري المؤقت لتفريغ حمولات المساعدات التي يتم نقلها بحرا.

11- منظمة المطبخ المركزي العالمي ترسل المساعدات الغذائية للنازحين من جنوب لبنان وفي داخل إسرائيل.

12- تمكّنت المطبخ العالمي من إنشاء مطبخ ميداني في رفح، وإنشاء شبكة من المطابخ المجتمعية في أنحاء غزة، بالتزامن مع إرسالها مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية.

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