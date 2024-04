بعد مقتل 7 من موظفيها في غزة.. معلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي

استيقظ العالم اليوم على نبأ مقتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، إثر غارة شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ جاء في بيان رسمي عن المنظمة أنّهم «يشعرون بالصدمة إزاء مقتل أعضاء من فريقها، الذين كانوا يُسافرون في منطقة لا يوجد بها صراع في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة إلى جانب سيارة عادية أخرى».

واستعرض تقرير نشرته فرانس برس أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي:

1- يطلق عليها المطبخ المركزي العالمي أو وورلد سنترال كيتشن.

2- ترجع فكرة تأسيس المنظمة لعام 2010.

3- مقر المنظمة واشنطن

WCK partners in Lebanon are providing nearly 5,000 meals to families displaced by conflict along the Israeli border. In the southern town of Marwaniyeh, we are supporting dozens of families who have been sheltering at the abandoned Hotel Montana for months. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/Z31MmfjLxN