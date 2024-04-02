بعد مقتل 7 من موظفيها في غزة.. معلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي

استيقظ العالم اليوم على نبأ مقتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، إثر غارة شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ جاء في بيان رسمي عن المنظمة أنّهم «يشعرون بالصدمة إزاء مقتل أعضاء من فريقها، الذين كانوا يُسافرون في منطقة لا يوجد بها صراع في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة إلى جانب سيارة عادية أخرى».

واستعرض تقرير نشرته فرانس برس أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي:

معلومات عن منظمة المطبخ المركزي العالمي

1- يطلق عليها المطبخ المركزي العالمي أو وورلد سنترال كيتشن.

2- ترجع فكرة تأسيس المنظمة لعام 2010.

3- مقر المنظمة واشنطن

WCK partners in Lebanon are providing nearly 5,000 meals to families displaced by conflict along the Israeli border. In the southern town of Marwaniyeh, we are supporting dozens of families who have been sheltering at the abandoned Hotel Montana for months. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/Z31MmfjLxN — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 14, 2024

4- منظمة خيرية غير حكومية توزع المساعدات الغذائية لكل المنكوبين في العالم.

5- أسسها الطباخ الإسباني الأمريكي الشيف خوسيه أندريس، من أجل توظيف معارفه ومواهبه لمساعدة المنكوبين إثر زلزال هايتي المدمر، وبعدها طور الفكرة لتشمل المنكوبين في العالم.

6- المنظمة ساعدت منكوبي إعصار هارفي العنيف الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية في 2017، وبعد إعصار ماريا في بورتوريكو.

7- قدمت معونات غذائية ومساعدات للمنكوبين من ضحايا الأعاصير وحرائق الغابات وأمواج التسونامي والانفجارات البركانية في ربوع العالم.

8- بنت المنظمة خبرات سمحت لفريقها بالاستجابة لأزمات أخرى، مثل «توفير الوجبات الغذائية للاجئين الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة بعد فرارهم من العنف والفقر المدقع، وللأسر الفنزويلية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الغذاء في أحيائها، وموظفي المستشفيات» خلال جائحة فيروس كورونا، ولاحقا للعائلات الأوكرانية في ظل الغزو الروسي.

Walk through WCK’s new Field Kitchen in Deir al-Balah. Our Palestinian team here is cooking nourishing meals for families sheltering in central Gaza and people fleeing from the north. We are expanding the space to cook tens of thousands of meals daily.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/gphpQiYeZS — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 26, 2024

9- السفينة الأولى للمنظمة قدمت ​​أكثر من 37 مليون وجبة، وأرسلت أكثر من 1500 شاحنة، وافتتحت أكثر من 60 مطبخا مجتمعيا في جميع أنحاء غزة بجانب سفينة ثانية بحمولة 240 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية، للإبحار لاحقا إلى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا بقبرص.

10- منذ بداية الحرب، والمطبخ المركزي العالمي ولى فرقا في غزة، وتولى بناء هذا الرصيف البحري المؤقت لتفريغ حمولات المساعدات التي يتم نقلها بحرا.

11- منظمة المطبخ المركزي العالمي ترسل المساعدات الغذائية للنازحين من جنوب لبنان وفي داخل إسرائيل.

12- تمكّنت المطبخ العالمي من إنشاء مطبخ ميداني في رفح، وإنشاء شبكة من المطابخ المجتمعية في أنحاء غزة، بالتزامن مع إرسالها مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية.