بعد مقتلهم في غارة إسرائيلية.. ما جنسيات ضحايا المطبخ العالمي في غزة؟

كشفت منظمة World Central Kitchen غير الربحية، عن جنسيات الـ7 أشخاص من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، خلال تقديمهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما أعلنت وقف جميع عملياتها في غزة والمنطقة.

جنسيات ضحايا «المطبخ العالمي»

ونشرت منظمة المطبخ العالمي «WCK»، بيانا رسميا توضح فيه جنسيات موظفيها الذين قتلوا من قبل غارة إسرائيلية جوية في وسط غزة، وجاء فيه أن 7 من عمال الإغاثة كانوا من جنسيات مختلفة، منها المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا، فضلًا عن وجود مواطنين مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين قتلوا أيضا في أثناء سفرهم إلى غزة لتقديم المساعدات، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

المطبخ العالمي يكشف تفاصيل مقتل 7 من موظفيه

وقال خوسيه أندريس، مؤسس المنظمة، عبر تطبيق «إكس» إن المؤسسة خسرت العديد من أخواتنا وإخواننا، الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين، وفقا له: «إن الفريق كان يغادر مستودعا في وسط غزة في سيارتين مصفحتين بعد تفريغ مساعدات غذائية إنسانية، إلا أن القافلة تعرضت للقصف على الرغم من تنسيق تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة»، بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

فيما قالت إيرين جور، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الربحية، إن موظفي المجموعة قُتلوا في هجوم مستهدف، شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرة الحادث الأليم، وفقا لها: «ما حدث لفريق تقديم المساعدات الإنسانية لغزة أمر لا يغتفر».