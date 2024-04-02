أبرز معالم البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية بعد احتضان مراسم اليمين الدستورية

شهد مجلس النواب واحدة من أهم جلساته في مبناه الجديد بالعاصمة الإدارية، بالتزامن مع إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية، أبرز ملامح ومكونات مجلس النواب كما يلي.

- مساحته نحو 25.87 فدان.

- يحيط به 6 أبواب منها 2 رئيسي و4 فرعية.

- يتكون المبنى الرئيسي من بدروم وآخر أرضي و8 أدوار متكررة.

المباني الخدمية

- مبنى الخدمات الكهروميكانكية.

- مسجد يسع لنحو 250 مصليا.

- مركز طبي.

- مبنى خدمات المجلس.

- مبنى أمني.

- محطة إطفاء.

- جراجات على دورين سعة 1500 سيارة.

- أسوار بطول 1499 م/ط وعدد 6 مداخل «2 مدخل رئيسي إضافة إلى 4 مداخل فرعية».

القاعة الرئيسة للبرلمان

- تسع 1000 عضو + مكاتب لـ3200 موظف بمساحة 3500 م2 و بارتفاع 65 مترا.

- يتميز المقر الجديد للمجلس بأن جميع خاماته محلية الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

- القبة السفلية Steel Structure بقطر 52 مترا.

- القبة العلوية خرسانية بقطر 57 مترا.