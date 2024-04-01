معلومات عن مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.. مساحته 26 فدانا

وسط استعدادات مكثفة، تنطلق أعمال أولى جلسات مجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية غدًا الثلاثاء، إذ تشهد جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة .

ومن المقرر أنَّ تشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب حضورًا مكثفًا من النواب والشخصيات عامة احتفالًا بهذا الحدث التاريخي الهام في الجمهورية الجديدة.

أفضل مشروع حكومي بجودة عالمية

يعد مقر مجلس النواب الجديد، أيقونة عمرانية تم تشييدها وسط مخططات بنائية في العاصمة الإدارية، ويصنف هذا الكيان بكونه أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

يعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط، وتمّ تشييده على مساحة 26 فدانًا.

قاعات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية استيعاب 1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي الكائن بشارع القصر العيني.

وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

تشكيل مكاتب مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور.