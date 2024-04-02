خبير اقتصادي: التوسع في تمكين القطاع الخاص يوفر مزيدا من فرص عمل

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تبحث عن مزيد من الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم تتجه الدولة المصرية إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة بالمشروعات القومية، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك خلال حلف اليمين، الأمر الذي يسفر عن وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص يساهم في توفير فرص عمل للشباب

وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات يساهم في توفير مزيد من فرص العمل مما يخفض نسبة البطالة، فضلا عن أنه يساعد في توفير فرص لعرض السلع مما يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه كلما تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات القومية كلما ترتب عليه مزيد من رفع كفاءته.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار العمدة، إلى أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص، مما يسهم في إدخال مزيد من فنون الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن توفير المزيد من التدفقات الدولارية في الخزانة المصرية.