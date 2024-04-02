رئيس «الغد»: السيسي نجح في إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة

أشاد حزب الغد بالإنجازات الضخمة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيقها طوال سنوات توليه المسؤولية في مختلف المجالات، ونجاحه في إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة، وتحويل مصر إلى مركز دولي لتصدير الطاقة للدول العربية والأوربية، وسعيه للاكتفاء الذاتي والتصدير في الخضر والفاكهة أيضا.

ولفت الحزب في بيان صادر عنه اليوم، إلى نجاح الدولة في الوصول إلى معدلات تصدير ضخمة فرغم الزيادة السكانية واستضافة مصر لاكثر من 10 ملايين عربي من 5 دول عربية، فإن الرئيس نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه، ونجح في تصدير 7.5 مليون طن بقيمة 5 مليارات دولار.

دخول مصر عصر الطاقة الشمسية والنووية

وأشار الحزب إلى نجاح الرئيس السيسي في القفز بالصادرات المصرية من 18 مليار دولار إلى 52 مليار، كما وضع أمامه هدف الوصول بالصادرات إلى 140 مليار دولار عام 2030، كما شيد الرئيس بنية أساسية غير مسبوقة تاريخيا، وأدخل مصر عصر الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح والقطارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

سد الفجوة الدولارية

وتطرق الحزب إلى نجاح الرئيس في ضرب الدولار وإنقاذ العملة الوطنية وسد الفجوة الدولارية وتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، والتي تعد أهم تحديات الفترة الرئاسية الجديدة وضبط الخلل في الميزان التجارى لصالح الصادرات والتوسع فيها، مشددا على ضرورة الوقوف جميعا مع الرئيس السيسي للانتصار في تلك المعركة الوطنية المصيرية.

الجمهورية الجديدة جمهورية المواطنة

وأكد الحزب أنّ الرئيس سهر على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية عبر كل قراراته وتصرفاته طوال الفترة السابقة، ووضع الأساس لجمهورية جديدة تتأسس على المواطنة والعدالة، إذ اهتم بتماسك النسيج الوطني عنصري الأمة الأقباط والمسلمين واهتم اهتماما بالغا بمعاشات الضمان الاجتماعي، وتوجه بمشروع قومي ضخم لتحديث الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا.