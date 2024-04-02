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«الخارجية الإيرانية»: نحتفظ بحق الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية

كتب:

شريف سليمان
02:59 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
القنصلية الإيرانية

القنصلية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تحتفظ بحقها في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وتحقيق أهدافها على حساب الأمن والسلم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، إلى 13، بينهم 7 عسكريين، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

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