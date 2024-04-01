مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق، إنه عند الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي سمع سكان العاصمة دمشق والمناطق الغربية من العاصمة أصوات 3 انفجارات قوية تلاها أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري، وهي تطلق رشقات من الصواريخ بالتصدي لصواريخ إسرائيلية.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنه تبين فيما بعد بأن هذا الاستهداف بالقرب من السفارة الإيرانية بمبنى القنصلية وهو الملاصق لمبنى السفارة الإيرانية في حي المزة، المبنى المكون من 4 طوابق وملحق، دمر بشكل كامل وسوي بالأرض إضافة لعشرات السيارات المتواجدة على جانبي شارعي السفارة.

وتابع: «هذه المنطقة من أكثر المناطق حيوية وازدحاما في العاصمة دمشق، باعتبار منطقة المزة تربط ما بين مناطق غرب العاصمة بشرقها، وهناك أعداد كبيرة من القتلى لكن ربما العدد ليس كما هو المتوقع باعتبار أن نهاية الدوام الرسمي عند الساعة 3 أو 4 بتوقيت العاصمة دمشق بينما جرى استهداف اجتماع لقيادات إيرانية لكن لا تأكيدات من السفارة أو المصادر السورية».