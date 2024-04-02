أحمد أبو ضيف يكتب.. السيسي ربان سفينة الوطن

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري للولاية الثالثة في حكم مصر.. نتفق أو نختلف في الرأي لكن تبقي الحقيقة أمامنا ولايمكن إنكارها وهي أن الرئيس السيسي هو قائد وربان سفينة الوطن قبل أن يكون رئيس مصر.. فقد تحمل مسئولية البلاد في فترة تعتبر من أشد الفترات صعوبة في تاريخ مصر ونجح فيها في توحيد صفوف الشعب المصري على هدف واحد وهو التنمية الشاملة التي تهدف إلي تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري داخل أرضه ووطنه ويكون هو السيد في قرارته وتعاملاته محليا وإقليميا ودوليا.

وبكوني شاهد عيان علي جزء من أعمال التنمية بصفتي صحفي متخصص في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي فهناك طفرة كبيرة شهدها القطاع خلال ال10 سنوات الماضية شملت انشاء جامعات جديدة بين حكومية وأهلية َو خاصة ولأول مرة علي أرض مصر الحبيبة يتم إنشاء جامعات تكنولوجية متخصصة ترتقي بشبابنا من خريجي المؤهلات الفنية ليكونوا مؤهلين بقوة لسوق العمل مع وجود أفرع لجامعات دولية ذات تصنيفات عالمية تستهدف استقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين، والإرتقاء بتصنيف الجامعات لتكون في مكانة متميزة و على جانب آخر هناك طفرة حقيقة وشاملة في التوسع من المستشفيات الجامعية لتتماشي خدمتها العلاجية مع نظيرتها من المستشفيات في كبري الدول.

لذا كلمة حق يجب أن أقولها عن واقع وتجربة في قطاع واحد من عشرات القطاعات.. مصر تشهد نمو وتقدما في مختلف المجالات رغم مايحيط بحدودها .

صحيح هناك بعض الصعاب ولكن بفضل الله وإخلاص القيادة ستمر للأجمل والأفضل وستواصل كتابة تاريخ جديد في عمرها الذهبي لتصبح أم الدنيا وقد الدنيا.