فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس الطبي وتسميه عبدالفتاح السيسي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية تفاصيل وضع المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان طفلها داخل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة، وتسميته «عبدالفتاح السيسي».

الأم كانت مرافقة لمريضة وجاءتها آلام الولادة

وقالت الهيئة، في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن المريضة دخلت مجمع السويس الطبي بتاريخ 14 يناير 2024، كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الألبان، ثم جاءتها آلام الولادة بتاريخ 16 يناير 2024، وتم حجزها بقسم النساء ووضعت طفلها مساء يوم الأربعاء، وصرحت الأم بأنها ستسمي ابنها عبدالفتاح السيسي.

وتابعت الأم «أنها سمته على اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمته لها جمهورية مصر العربية من خدمة لها واستضافة على أفضل مستوى وخاصةً الخدمة الطبية الممتازة التي تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية والعناية الفائقة التى شهدتها تقدم للفلسطينيين والمصريين على حد سواء».

وصرح مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي، لـ«الوطن»، بأن السيدة أصرت على تسمية طفلها باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل حب وتقدير لما شهدته من حب في مصر سواء القيادة السياسية أو المواطنين وشعورهم بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.

السيدة تتمتع بصحة جيدة وهي الآن في منزلها وترعى طفلها

وتابع المصدر أن السيدة تتمتع بصحة جيدة وهي الآن في منزلها وترعى طفلها، مشيرا إلى أنها منذ اللحظة الأولى التي شعرت بآلام الولادة، تم الاهتمام بها داخل قسم النساء من قبل طاقم الفريق الطبي بأكمله.

والجدير بالذكر إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكد على استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين ضمن خطة الدولة، وأشار إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت ما يقرب من 32% من العمليات الكبرى التي أجريت للجرحى الفلسطينين منذ بداية استقبالهم من خلال معبر رفح البري، وبنسبة نجاح للعمليات 100%.