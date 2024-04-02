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دراما المتحدة

ملتقى الجامع الأزهر يقدم روشتة للثبات على الطاعة في العشر الأواخر من رمضان

كتب:

محمد أيمن سالم
05:09 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
ملتقى الظهر بالجامع الأزهر

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر

قال الشيخ عبد الله رمضان الواعظ بمنطقة البحر الأحمر، إن الكثير من الناس يتقربون إلى الله تعالى بمختلف أنواع العبادات والقربات ثم يذهب كل ذلك ولا يثبت أحد منهم على ما كان عليه من هذه القربات، لافتا أن العبد هنا قد وقع في مخالفة وتقصير لأمر عظيم من أوامر الله جل وجل ألا وهو الثبات على الطاعات.

وحذر خلال ملتقى الظهر بالجامع الأزهر من موانع الثبات على الطاعات، ذاكرا إياها في طول الأمل والحرص على الدنيا، والتوسع في المباحات من طعام وكلام ومنام، فضلا عن الابتعاد عن البيئة الإيمانية.

التنوع في الطاعات

وقدم روشتة علاج للثبات على الطاعة، وهي التنوع في الطاعات، والتعلق بالمساجد، ومعرفة سير الصالحين الأوائل، فإن هذا من أعظم ما يثبت العبد على الطاعة ولقد أشار الله إلى هذا مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له «وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ».

وناقش ملتقى الظهر بالجامع الأزهر العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المسلمين منذ انطلاقه في أول رمضان. 

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