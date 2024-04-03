تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-4-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، انخفاضا، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 153.45 جنيه للبيع، و153.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي 152.43 جنيه للشراء، 153.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.19 جنيه للشراء، و153.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة للبيع 153.42 جنيه، والشراء 153.11 جنيه، ووصل في بنك إسكندرية 153.45 للبيع و148.93 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 3.25 دولار.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 12.19 ريال.