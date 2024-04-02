سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-4-2024 مقابل الجنيه في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-4-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في البنك الأهلي المصري 153.56 جنيه للبيع، و152.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 152.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في بنك القاهرة للبيع 153.56 جنيه، وللشراء 153.28 جنيه، كما سجل في بنك إسكندرية للبيع 153.28 وللشراء 148.52 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.18 ريال.