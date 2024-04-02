الإفتاء توضح أفضل الأعمال في ليلة القدر.. سنة عن النبي (فيديو)

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، يحرص المسلمون على الإكثار من العبادات والطاعات، خاصة أن هذه الليالي يتحرى فيها ليلة القدر، إلا أن البعض قد لا يعلم أفضل الأعمال في ليلة القدر، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

أفضل الأعمال في ليلة القدر

وأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أفضل الأعمال في ليلة القدر، قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، أي يعني الاجتهاد في العبادة.

تعرف على أفضل الأعمال في ليلة القدر

واستكمل «وسام» حديثه عن أفضل الأعمال في ليلة القدر، في برنامج «فتاوى الناس» عبر شاشة قناة الناس، أن شهر رمضان أعماله قد تكون معروفة، من قيام الليل وصيام النهار وكثرة الصدقة وإطعام الطعام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عباده.

وتابع، أن أفضل الأعمال في ليلة القدر هي قيام الليل، إلى جانب الصدقة والذكر، ولكن الأهم هو قيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدامه، مستشهدًا في حديثه عن كيفية قيام الليل، بقول النبي: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام الليل كله».