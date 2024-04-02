الدعاء المأثور في ليلة القدر.. احرص على ترديده كما ورد عن النبي

تتعدد وتكثر الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في ليلة القدر، والتي من المرجح أن تكون في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إلاّ أنّ هناك صيغة الدعاء المأثور في ليلة القدر، والتي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الدعاء المأثور في ليلة القدر

وحول الدعاء المأثور في ليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

كما قامت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بنشر صيغ مختلفة من الأدعية التي يمكن للمسلم ترديدها خلال شهر رمضان المبارك، ومنها: «اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِي المُضِلّينَ».

«اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ، اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ، اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ».

دعاء لنفسي في ليلة القدر

«اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شىء ومليكه، إن كانت هذه ليلة القدر اغفر لي ذنبي يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إلَله إلا أنت الله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم وأعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك يا رب عدلٌ فيّ قضاؤك، أسالك يا ألله بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القُرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وذهاب همي».

«يارب إني أسألك من الخير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر نفسي عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك يا ألله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، يارب أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».

«اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من شر الدنيا وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار، اللهم اجعل لي في هذا الشهر رزقا حلالا وبركة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر قبولا ومغفرة ورضوانا منك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك الرضا والقناعة والتوفيق في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار اللهم اجعل هذا الشهر شهر الخير والبركة والعتق من النار، اللهم اجعل هذا الشهر شهرا للتوبة والاستغفار والتقرب إليك، اللهم اجعل هذا الشهر شهرا للعبادة والتدبر في آياتك الكريمة، اللهم اجعل هذا الشهر شهرا للصلاة والصيام».