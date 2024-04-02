أستاذ تفسير: بعض الجماعات تعمدت إظهار السيرة النبوية وكأنها معارك وقتال

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن بعض الجماعات تعمدت إظهار السيرة النبوية وكأنها معارك وقتال ونشر للدعوة فقط.

جانب التعامل مع أهل الكتاب لم يظهر في السير النبوية

وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، :«لكن الجانب مثلًا اللي فيه الرحمة في معاملاته صلى الله عليه وسلم ده ما ظهرش، جانب الإحسان، وجانب التعامل مع أهل الكتاب، إلى جانب أنه وضع وثيقة في المدينة حتى بعضهم يحاول يضعفها».

الرسول قال في الوثيقة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم

وأوضح أستاذ التفسير، أن الرسول قال في وثيقة «للمسلمين دينهم ولليهود دينهم»، هناك جوانب في السيرة تحل أيضًا مشكلات كثيرة جدًا من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام.

وتابع: «حفر الخندق ليس موضع قدوة لأنه هنا ده كلام قائد عسكري وتقيس على هذا بقى الكثير، لكن ناس تاخد من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الفرس، طب الآن مفيش فرس يتركب ماذا نعمل؟».