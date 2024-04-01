محمد أبو عاصي يكشف سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني

كشف الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني، موضحًا أن كلمة التاريخية لها مفهومان، الأول أنه نص جاء في زمن وانتهى وذهب زمنه، وأيضًا هو دراسة النص القرآني في الظرف الاجتماعي والتاريخي والحدث الذي نزل فيه.

شرح قول «النساء ناقصات عقل ودين»

ولفت خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، إلى أنه عند البحث عن كثير من القضايا في ظرفها التاريخي، نتساءل هل قيلت باعتبارها أمر تعبدي ولا باعتبارها أمر اجتماعي؟، فمثلا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام «النساء ناقصات عقل ودين» هل هذا حكم فطري أم قضية اجتماعية حدثت، فحكم فيها، وهل هي سنة كونية أم سنة اجتماعية.

وأردف: «لو قصدنا بالتاريخية تفسير النص مع مراعاة الظروف والسياق الداخلي والخارجي، والجو العام الذي كان ينزل فيه النص، فهذا مصطلح مقبول، ولكن إذا قلت التاريخية أن النص القرآني نص انتهى زمنه وذهب إلى الماضي ويوضع في المتحف، والآن لسنا في حاجة إليه هذا غير مقبول، ولا أعتقد حتى عند الباحثين الحداثيين من يجرؤ أن يقول هذا».