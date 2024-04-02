لجين عمران تكشف حقيقة تعرضها للخطف بالمغرب: «شائعة هدفها تصدر الترند»

كشفت لجين عمران حقيقة تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب، موضحة أن هناك من يحب أن يأخذ كل ما يتم التصريح به على سبيل المزاح على أنه حقيقة ليصنعوا «الترند» فقط.

لجين: تعرضت للخطف في المغرب تعبير مجازي

وأشارت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب كانت مزاحا، مشددة على أنه كان تعبير مجازي خلال مرورها بأحد المواقف في المغرب، منوهة بأن كان من باب المزاح.

وأوضحت أن مثل هذه المواضيع لا تعطيها أكبر من حجمها ولا تعلق عليها لكي لا يستمر هذا الشيء، معقبة: «كان لازم يحطوا عنوان بهذه الطريقة.. كنت أبكي بسبب الشائعات ولكن الآن الأمر اختلف».