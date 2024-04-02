لجين عمران: «دخلي من الإعلام مبيقضيش لبسي.. انصح بالاستثمار بالعقار»

قالت الإعلامية لجين عمران، إن دخلها من العمل الإعلام لا يحقق لها حياة كريمة «مبيقضيش لبسي»، ولذلك تعتمد على مصادر للدخل بخلاف العمل في الإعلام، مشددة على أن هذا الدرس أخدته من الفنانة صباح ومسلسل قصة حياتها، ولا تحب أن تصل لمثل هذه النهاية.

أنصح الجميع بالاستثمار بالعقارات

وأشارت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه تنصح الكل بشكل عام وبشكل خاص السيدات للعمل في المجال العقاري والاستثمار بالعقارات، موضحة أنه نصحت إحدى صديقاتها بأن تستثمر في العقارات لكي تعيش حياة أكثر أمنًا.

وأوضحت أن الاستثمار في العقار يعطيها شعور بالاستقرار والأمان، وتنصح الجميع بالدخول والاستثمار في هذا المجال، مشددة على أنه الإعلام لا يحقق الإمان لها في حياتها المالية، ولذلك تبحث عن عدد من المجالات لكي تستثمر بها ومن بين هذه المجالات هو المجال العقاري.

وتابعت: «قانون الإعلام بيتغير والوسيلة بتتغير عشان كده بتحاول تتطور من نفسها مع السوشيال ميديا»، مضيفة: «بعمل حساب لبكرة وبشعر للأمان.. مصدر الأمان الأهم هو أهلي».