سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-4-2024 في بداية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقرارًا كبيرًا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2024، في جميع البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وسجل الريال السعودي 12.57 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع في بنك مصر.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.56 جنيه للشراء، و 12.60 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.57 جنيه للشراء، و 12.60 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.55 جنيه للشراء، و 12.60 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.57 جنيه للشراء، و 12.60 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.51 جنيه للشراء، و 12.60 جنيه للبيع، ببنك Cib.