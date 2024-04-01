تراجع سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الاثنين

تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، حيث سجل الريال السعودي 12.57 جنيه للشراء، فيما سجل 12.60 جنيه للبيع ببنك مصر.

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.58 جنيه للشراء، وسجل 12.61 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.56 جنيه للشراء، وسجل 12.60 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.57 جنيه للشراء، وسجل 12.60 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.55 جنيه للشراء، وسجل 12.60 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.57 جنيه للشراء، وسجل 12.60 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.51 جنيه للشراء، وسجل 12.60 جنيه للبيع تبعا لبنك Cib.