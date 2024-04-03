بعد انفراد «الوطن» بقصته.. ويل سميث يفي بوعده للطالب الغيني «مامادو»

أوفى نجم هوليوود ويل سميث بوعده للطالب الغيني مامادو صفايو باري، بعد أن وعده بمساعدة زوجته وطفلته في تجهيز جواز سفر لهما للوصول إلى مصر والعيش معه، وهو ما حدث بعد شهرين تقريبًا من وعد النجم الأمريكي.

وكانت «الوطن» انفردت بنشر قصة الطالب الغيني مامادو صفايو باري، بعد أن سافر من غينيا إلى مصر على دراجة هوائية لتحقيق حلم الدراسة بالأزهر الشريف، ومر بصعوبات عديدة إلى أن تمكن من الوصول إلى مصر بسلام.

قصة الطالب الغيني تحقق انتشارًا عالميًا

وحققت قصته انتشارًا عالميًا حينها، وتداولتها العديد من وسائل الإعلام العالمية نقلًا عن «الوطن»، وقرأها النجم الأمريكي ويل سميث، ليقرر استضافة «مامادو» في برنامجه المذاع عبر «يوتيوب»، وأغرقه بالهدايا، ووعده بأن يساعد زوجته وطفلته في السفر والحضور إليه في مصر.

«مامادو» يعبر عن سعادته بوجود أسرته معه

وعبر «مامادو» في تصريح خاص لـ«الوطن» عن سعادته بسفر أسرته معه، قائلًا إن «سميث» أوفى بوعده له، مشيرًا إلى أنه لم يصدق نفسه حين أبلغته زوجته أن جواز السفر أصبح جاهزًا لها بدعم من النجم الأمريكي.

واستقبل «مامادو» زوجته وطفلته التي لم يرهما منذ شهر سبتمبر الماضي، فلم يخبر أحد برحلته على الدراجة إلى مصر، واتخذ قراره فجأة، وتحدث معهما خلال رحلته بعد أن غادر حدود غينيا: «كنت مفتقدًا لطفلتي كثيرًا، نحن سعداء في مصر ورحلتي مع الأزهر قد بدأت».

شيخ الأزهر يوجه برعاية الطالب الغيني

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجّه برعاية الطالب الغيني مامادو صفايو باري، وكلف المختصين بدراسة تخصيص منحة دراسية له، وصرف إعانة شهرية، وذلك لإعانته في معاشه ودراسته، واتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر حياته في مصر، وتساعده على التفرغ لتحصيل العلم والمعرفة في رحاب الأزهر.

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