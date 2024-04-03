«مدبولي» يوجه بضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات، جاء ذلك خلال استعراضه نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية؛ نظرا لدوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي وفتح أسواق للتصدير.

إنشاء مصانع على أعلى مستوى

وأشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان بداية الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها شركتا هايبر وبيكو، إذ تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من إنشاء المصانع على أعلى مستوى، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء في الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.

ولفت مدبولي إلى أن زيارته لمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضا تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتي تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير.