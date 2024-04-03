ما حكم الغناء؟.. أستاذ في علوم التفسير يشرح أهميتها في الإسلام

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أنّ الدين جاء يلبي حاجة الإنسان باعتبار أنه روح ومادة، ومجموعة من العواطف والمشاعر، ولذلك لو رجعنا للقرآن نجد أنه مرة يُخاطب العقل ومرات يُخاطب المشاعر، فاللغة أمام المشاعر عاجزة.

الموسيقى جاءت تكمل عجز اللغة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أبواب القرآن» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد الباز، أن المجاز والاستعارة والبكاء لاستكمال النقص الذي يعتري الحقائق اللغوية، وكذلك الموسيقى جاءت تكمل عجز اللغة، موضحا: «أنت لو سمعت موسيقى، مشاعرك كلها بتتحرك وتجد أنك في حالة بكاء أو فرح أو حزن، فلو قولت أن الموسيقى حرام والأغاني والفن كذلك، إذن كيف ألبي احتياجات الإنسان الداخلية؟».

الإسلام يعطي الجسد ما يستحقه

وأكد أنّ الإسلام يعطي الجسد ما يستحقه من مأكل ومشرب، ويعطي الروح أيضا ما تستحقه فغذائها هو الذكر والحب والفرح، موضحا: «الروح حبيسة في الجسد منذ أن هبطت من الله، فهي دائما في حنان وشوق أن تعود إلى الله رغم المعاصي لأن الروح تحب أن تنطلق».