هل الحب حرام؟.. أستاذ في علوم التفسير يوضح

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الحب أمر جبلي واضطراري وليس اختياريا، فالإنسان ينسجم فيه دون وعي منه: «مثلا في الجامعة أو المدرسة تجد أنك تنسجم مع زميل لك وتحب وتسير العلاقة مستمرة حتى النهاية، وممكن تجد شخصا آخر لا تتقبله رغم أنه كويس».

الحب ليس أمرًا اختياريًا

وأكد «أبوعاصي» خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة «الحياة»، أنه لا يمكن السؤال عن أن الحب حلال أم حرام، لافتا إلى أن الأمور الفطرية الجبلية لا يمكن السؤال عنها بأي شكل.

الأحكام عوارض ليست بصفات ذاتية

وأشار أستاذ التفسير، إلى أنه يوجد قاعدة في علم الأصول مهمة الأحكام عوارض، وليست بصفات ذاتية، موضحا أن الشيء يمكن أن يكون حرامًا ويعرض له الحل فينتقل الحرم إلى الحل، والشيء قد يكون مباحًا ولكن يعرض عليه الحرم وقد يكون مباحًا ويعرض له الوجوب: «المشي في الشارع مباح ولكن إذا كان المشي إلى الطريق الخاطئ يبقى حرام».