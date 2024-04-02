أستاذ تفسير: الإسلام عند سيد قطب يعني قتال الناس جميعا

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنَّ سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق» يقول إنه لا يجوز الاجتهاد الفقهي للمجتمع، شريطة أن يحكم الإسلام في الحياة أولًا.

«أبوعاصي» يوضح شروط الاجتهاد

وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «طبعا نحن لا نعلم في تاريخ العلم أن تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة في المجتمع شرطا في الاجتهاد، هذا لا نعلمه على وجه الإطلاق».

سيد قطب ليس فقيها

وتابع أستاذ التفسير: «سيد قطب ليس فقيهًا فهو عنده أن الإسلام دعوته في الأصل الحرب، الأصل عنده أننا نقاتل الناس جميعًا حتى يسلموا».