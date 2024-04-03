أحمد الطاهري يناقش رواية «وكالة عطية» لخيري شلبي في برنامج «كلام محترم»

ناقش الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، والذي يُذاع عبر «الراديو 9090»، رواية «وكالة عطية» للروائي الراحل خيري شلبي، موضحًا أن هذه الرواية بها جزء من الإرث المتروك لشخصية الكاتب وهو ما تتضمنها هذه الرواية.

أهم فصول «وكالة عطية»

وأوضح الطاهري أن «وكالة عطية» تضمنت بعض الأحداث من التجربة الشخصية لكاتبها خيري شلبي، مؤكدًا أن الكاتب تأثر في كتابة هذه الرواية وهي رحلة طالب مجتهد انتقل من الريف للمدينة لكي يكمل دراسته ويتفوق بها، إلا أنه قابل بمدرس أراد تحويل حياة هذا الطالب إلى جحيم، وهناك من بين فصول الرواية فصل كامل خاص بـ«تنمر» هذا المدرس بالطالب.

وشدد الطاهري، على أن الرواية حملت في فصولها، عدد من الأحداث التي تعرض لها الطالب والأفعال السيئة التي كان يفعلها مع المدرس من إهانة أمام الطلاب ومعايرته بريفيته، وأيضًا كان هناك اشتباك وانفجر التلميذ وتهجم على المدرس، ليكون مصيره هو رحيله من المدرسة بعد فصله.

ونوه بأن الرواية تضمنت في أحداثها، أنه بعد ما تعرض له الطالب ذهب إلى «وكالة عطية»، وهي عبارة عن خان للتجار وبها أشخاص من كل الطبقات، ونموذج صغير لطبقات المجتمع.