إيمان خيري شلبي.. الأسرة تحيي الأربعين على رحيلها

أعلن الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون، استعداد الأسرة لإحياء الذكرى الأربعين على رحيل زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الكاتب الراحل خيري شلبي، التي رحلت 12 سبتمبر الماضي، بعد صراع مع المرض.

تفاصيل إحياء ذكرى أربعين إيمان خيري شلبي

ونشر «حافظ»، لوكيشن المدافن، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يوم الجمعة إن شاء الله أربعين إيمان خيري، وحسب المعتقد المصري دا اليوم اللي الروح بتعبر فيه للبر الغربي أو للأبدية، في اليوم دا حسب المعتقد المصري والإسلامي كمان أهل الشخص وأحبابه بيودعوه بابتهاج مش بحزن لأنه على أعتاب النعيم الأبدي، إن شاء الله هنكون في وداعها عند مدفنها من الساعة 11 صباحا، هنقرا لها قرآن ونقولها قد إيه حبيناها».

من هي إيمان خيري شلبي؟

وعمت حالة من الحزن على أصدقاء وتلاميذ خيري شلبي، بعد رحيل إيمان خيري شلبي، وأعربت أسرة الروائي الراحل عن عميق الحزن بعد رحيل إيمان خيري شلبي، كما تقدم أشقاء الراحلة بالشكر لكل من شاركهم مشاعر الحزن، سواء بالحضور إلى المستشفى، أو بحضور الجنازة، معلنين عن الاكتفاء بتقبل العزاء الإلكتروني احترامًا لقرار حظر إقامة العزاء في دور المناسبات.

وإيمان خيري شلبي هي الابنة الصغرى للروائي الراحل خيري شلبي، تخرجت في أكاديمية الفنون، أعلنت قبل أكثر من عام إصابتها بمرض السرطان، وبدء رحلة العلاج، وقبل رحيلها بأيام، وضعت على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث قضت نحو 25 يوما قبل رحيلها.

وعملت إيمان خيري شلبي معدة برامج بالتليفزيون المصري قناة النيل الثقافية، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، بينها «الكومي» عام 2001، «القضاء في الإسلام» عام 1997، و«الوتد» عام 1996، وتوقفت عن التمثيل وأكملت مسيرتها في التليفزيون.