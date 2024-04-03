أحمد الطاهري: خيري شلبي عاش حياة قاسية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الروائي خيري شلبي له العديد من الأعمال الأدبية المميزة، منوهًا بأنه صاحب سيرة وتجربة حياته ملهمة، موضحًا أنه كان درسل في التحدي والصبر والإصرار والإرادة القوية.

خيري شلبي عاش حياة قاسية

وأشار «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، عبر «الراديو 9090»، إلى أن خيري شلبي عاش حياة قاسية جدًا وكان مجبرا عليها، إذ لم يكن لديه اختيارات أخرى، موضحًا أن والده تزوج 3 مرات ولكن لم ينجب في الـ3 زيجات الأولى، وبعدها تزوج من فتاة «12 عاما» وأنجب منها 17 طفل، معقبًا: «فريق كرة قدم بالاحتياطي».

إنجاب 17 طفلا

وأوضح أنه من ضمن الـ17 طفلا كان الروائي خيري شلبي، ولكن الظروف كانت قاسية جدًا وعمل مع العمال من عمر 9 سنوات وعاش في المقابر أيضًا، وبدأ العمل في سن صغير جدًا.