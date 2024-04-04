ياسمين تطالب زوجها بـ3 ملايين نفقة بعد طردها من المنزل.. ماذا حدث؟

سنوات قليلة مرت على زواجها، كانت كفيلة أن تجعلها تقف بين مئات النساء اللاوتي ينتظرن بين الزحام الساكن في أركان محكمة الأسرة، ويحملن في دواخلهن قصص المعاناة التي أرقت حياتهن، ولم يعد لديهن سبيلًا سوى الخلاص عبر اللجوء إلى ساحة القضاء، لتتحدث ياسمين صاحبة الـ28 عامًا لـ«الوطن» بنرة يعلوها الندم على ما فاتها وما حدث بينها وبين زوجها، الذي تخلى عنها بدم بارد، بعد كل ما فعلته من أجل تكليل قصة حبهما بالزواج، فما الموقف الذي كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير؟

قصة حب انتهت بقهر

بكلمات جمعت بين الاستنكار والغضب بدأت ياسمين تروي قصتها التي جعلتها تقتصر أسلوب حياتها على مكاتب المحامين وأقسام الشرطة، والتجول من عمل لأخر لتكفي حاجة أطفالها الـ3، بعد أن ظهر جانب أخر في شخصية زوجها لم تكن تعرفة، لتستيقظ من أحلامها على خبر زواجه من أخرى، وعندما غضبت من فعله قابلها بردة فعل غير متوقعة، «طردني من البيت بولادي عشان مبقاش حمل فتح بيتين».

«أخر 3 أشهر من جوازنا كان في توتر شديد بينا، لكني كالعادة كنت بعدي عشان الولاد ميحسوش بالمشاكل ومأثرش على نفسيتهم، ولما طلبت منه فلوس عشان هدوم لفرح أخوه رفض وحصلت مشاكل كبيرة بينا وصلت لأني أسيب البيت، لكن رجعت عشان والدته، وقررت اشتغل في عمل تاني من البيت عشان أقدر على مصاريف ولادي، ومكنتش عاملة حساب أنه هيغدر بيا، وأن تغيره معانا وراه سبب».

قابلت زوجته الثانية في حفل الزفاف

زفاف شقيقه حل اللغز الذي احتارت به.. كعادتها أرادت قبل حفل الزفاف بأيام أن تذهب لمنزل العائلة، لتعيش أجواء الفرح وسط عائلته التي تعتبرهم عائلتها، لكنه رفض وأصر على حضورها حفل الزفاف فقط، فوافقت وعندما وصلت لمكان الزفاف بدأت تشعر بعدم الارتياح وكانت محور أحاديث الجميع، ولم تفهم نظرات الشفقة عليها، وبعد انتهاء الحفل قابلت زوجته الثانية لكنها حملت صدمتها وكذبتها وعادت للمنزل في صمت، وفقًا لحديث «ياسمين».

لكنه قابل صدمتها بملامح باردة وقسوة لم تراها من قبل، وأخبرها أنه قابل فتاة ووقع في غرامها بعد زواجهم بـ5 سنوات فتزوجها، لكنه على الجانب الأخر لم يريد أن يهدم المنزل ويبعد أولاده عنه، فقرر شراء منزل في نفس الشارع، وطلب منها عدم الاعتراض على فعله، لكنها غضبت وثارت في وجهه من هول الموقف، ولم تتوقع ياسمين أنه سيطردها وأولادها.

وعن سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضده في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، قالت إنها طلبت منه الطلاق بشكل ودي أكثر من مرة لكنه رفض فضلًا عن أنه يرفض الإنقاق على أطفاله في أي شيء، ليقوم بمعاقبتها لمدة 3 سنوات تحت مسمى أنه فعل حقه الشرعي، لتعيش في قهر وذُل بعد أن وافقت على الزواج منه والعيش في محافظة أخرى بعيدًا عن عائلتها، وعندما فاض بها الكيل قررت أن تقيم ضده دعوى نفقة طالبت فيها 3 ملايين جنيه مصروفاتها وأولادها الـ3

، حملت رقم 129 أحوال شخصية.