جورجينا تنشر صورها في شوارع القاهرة قبل حفل الزفاف.. ما القصة؟

عقب 7 سنوات من قصة الحب الشهيرة بين واحد من أشهر لاعبي كرة القدم، كريستيانو رونالدو، وعارضة الأزياء جورجينا رودريجز، والتي تكللت بأطفال، أثارت الأخيرة خلال الساعات الماضية، جدلًا واسعًا عقب نشرها دعوة تشبه تصميمات الزفاف المألوفة، تحمل اسمها مع تحديد موعد اليوم، الموافق 5 مارس، لتثير التساؤلات حول إتمام زفافها من أسطورة منتخب البرتغال.

جورجينا تنشر صورها بشوارع القاهرة

وقبل موعد الزفاف المدون في الدعوة، نشرت عارضة الأزياء، وصديقة رونالدو، جورجينا، لقطات مصورة تبرز صورها في مصر، تحديدًا القاهرة، عبر «إنستجرام»، مع إشارة إلى خبير التجميل العالمي شريف طانيوس.

ونشر «طانيوس» الصور أيضا عبر «إنستجرام»، معبرًا عن سعادته لتعاونه مع جورجينا، إذ تبين أنه من وضع المكياج التي ظهرت به جورجينا في صورها الموجودة بشوارع القاهرة.

جورجينا.. ليلة أمس

نشرت جورجينا صباح اليوم، في الموعد المُحدد للزفاف، وفقًا للدعوة، على «انستجرام» صورًا لها من إحدى المناسبات أمس الاثنين، معلقة: «ليلة أمس»، متجاهلة كل التعليقات حول حقيقة زفافها من رونالدو.

وتجمع جورجينا ورونالدو قصة حب منذ عام 2017، أسفرت عن طفلين، بينما يعيش معهما أبناء رونالدو الثلاثة قبل بداية علاقته بعارضة الأزياء.