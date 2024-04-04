القبض على 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من 5 عناصر، تخصصت في غسل الأموال في محافظة القليوبية.

وتم إلقاء القبض على المتهمين، بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار والترويج للمواد المخدرة، إذ حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وغسلوا الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بغسل الأموال بـ60 مليون جنيه.