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دراما المتحدة

ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة مراقب صحي في المنوفية

كتب:

محمد بركات
01:01 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام مراقب صحي، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم في المنوفية، باتخاذه مخزن كائن بذات محل إقامته، للاتجار في الألعاب النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جرى ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 15 مليون جنيه تقريبا.

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بقلم محمد بركات