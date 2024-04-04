ضبط متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعي لبيعه في الأسواق

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالك مسبك ذهب، كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخله على 33 قطعة من خام الذهب مختلفة الأشكال، ومبلغ مالي عملة أجنبية ومحلية، والخامات والأدوات المستخدمة في سبك الذهب.

وبمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائي، وغير الشرعي عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وأضاف بشراء خام الذهب من عامل، مقيم بدائرة المركز، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ3 ملايين جنيه.