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دراما المتحدة

ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في بني سويف

كتب:

محمد بركات 
01:00 م | الخميس 04 أبريل 2024
حشيش

حشيش

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال قيادته سيارته ربع نقل، بدائرة مركز شرطة بني سويف، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرام، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.  

 

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